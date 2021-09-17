Путин обозначил выгоду для Петербурга от переезда штаб-квартиры Газпрома

Переезд штаб-квартиры Газпрома в Санкт-Петербург уже в этом году даст городскому бюджету дополнительно 17 млрд рублей доходов, а в следующем – порядка 40 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на встрече с губернатором Александром Бегловым, что Газпром в Санкт-Петербурге «перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году – порядка 40 млрд рублей». Он подчеркнул, что это «дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было», передает РИА «Новости».

Президент добавил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования», – отметил он.

Напомним, акционеры Газпрома на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург.

Управляющий менеджмент и подразделения Газпрома уже несколько лет располагаются в Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридический адрес компании до августа этого года был в столице России. Теперь Газпром официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, его штаб-квартира будет в «Лахта Центре».