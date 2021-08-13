Задержаны двое пособников побега пяти заключенных из подмосковного ИВС

Следствие задержало двоих пособников побега пяти заключенных из ИВС в подмосковной Истре, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ)», – передает ТАСС слова Врадий.

По данным следствия, 6 августа пять сбежавших из ИВС приехали к знакомому в Лобню, который дал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. На протяжении суток сбежавшие проживали на территории его домовладения, чтобы их не задержали сотрудники правоохранительных органов по горячим следам.

Затем двое из сбежавших – 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану – по телефону обратились еще к одному знакомому, который перевез их в квартиру в Подольске, где они находились до момента задержания.

«Следствие обращается к гражданам и предупреждает о привлечении к уголовной ответственности в случае пособничества в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершения тяжких и особо тяжких преступлений и до настоящего времени скрываются от следствия. В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию», – отметила Врадий.

Ранее в МВД сообщали, что двое беглецов 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану, скрывавшиеся на съемной квартире в Подольске, были найдены оперативниками.

Позже третий участник побега сам пришел в полицию.

Напомним, в начале августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. Их разыскивают по всей России.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали и арестовали.