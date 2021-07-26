Экс-врач Белого дома предрек отставку Байдена из-за проблем с психическим здоровьем

Психическое здоровье президента США Джо Байдена с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют его недавние телевыступления, вскоре он будет вынужден покинуть пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Как поясняет The Hill, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается, передает RT.

«Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учетом того, что я наблюдаю?» – поинтересовался Хэннити у Джексона.

«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден еще был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», – ответил Джексон.

«С этим человеком (Байденом) сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – добавил позже Джексон.

Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же!» – написал Джексон.

В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.

В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдет медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты.