Жена офицера Генштаба без прав сбила мужчину с ребенком в Подмосковье

Супруга офицера российского Генерального штаба тренировалась в Подмосковье перед экзаменом на права и сбила на тротуаре мужчину с младенцем на руках.

29 июня в Балашихе полковник российской армии пустил за руль свою супругу, которой предстояла сдача экзамена на права. Женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мужчину с младенцем на руках. Ребенок сильно пострадал в результате ДТП и оказался в больнице. Военный взял вину на себя, сообщив, что за рулем автомобиля находился он, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Однако позже полицейские изучили видео с камер наблюдения и убедились, что полковник пытается выгородить свою жену. Супруга призналась, что муж оговорил себя, желая защитить ее от уголовной ответственности.

В Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

Ранее резонансное ДТП произошло в Москве. 18-летняя девушка за рулем Mazda сбила троих детей девяти месяцев, четырех и пяти лет, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний и трехлетний мальчики умерли в больнице, девятимесячная девочка находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, водитель авто была в алкогольном опьянении. Суд отправил ее под домашний арест, что вызвало возмущение как в блогосфере, так и среди политиков. После этого СК повторно инициировал передачу дела от полиции, а прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке.