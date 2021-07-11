Ученый объяснил бессимптомное течение COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.

«Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек», – сообщил специалист.

Напомним, в ноябре минувшего года группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.

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