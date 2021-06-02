Эксперт объяснил назначение Кнайсль в совет директоров «Роснефти»

«Вряд ли она сможет оказать какое-то влияние на политику компании. Тем более, что в России совет директоров как инструмент влияния не столь значителен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя новость о назначении экс-главы МИД Австрии Карен Кнайсль в совет директоров «Роснефти».

«В назначении экс-главы МИД Австрии Карен Кнайсль в совет директоров «Роснефти» наверняка есть некоторая лоббистская составляющая. Поскольку у Кнайсль есть связи с европейскими политиками, то в нефтекомпании, вероятно, надеются, что таким образом она будет продвигать интересы «Роснефти» в Европе», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но не это главная причина, считает собеседник. По мнению Юшкова, отставные европейские политики попадают в совет директоров российских компаний из-за закрепившейся в России так называемой «почетной пенсии». «Такой подход используется по отношению к тем европейским политикам, которые в свое время выстраивали дружеские отношения с Москвой. То же самое мы наблюдали на примере бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который также входит в совет директоров «Роснефти», – пояснил Юшков.

Кроме того, эксперт отмечает влияние такого подхода на аппаратную борьбу внутри страны. Так, по мнению Юшкова, у бывших европейских политиков, а ныне членов совета директоров нефтекомпании, есть прямой доступ к президенту России. «В компании предполагают, что в таком случае они смогут эффективнее доносить свои идеи и предложения до главы государства», – полагает Юшков. Эксперт привел в пример конфликтную ситуацию между «Роснефтью» и «Транснефтью». «Тогда со стороны «Роснефти» рупором выступал Шредер. Именно он говорил о необходимости изменения учета приема нефти в нефтепроводы. А «Транснефть» выступила с комментариями, за которые «Роснефть» потребовала извинений. Так что это еще и внутрироссийская история, которая объясняется внутриаппаратной борьбой компании», – пояснил Юшков.

По мнению собеседника, круг задач Кнайсль в совете директоров нефтекомпании не будет выходить за рамки участия в собраниях и подготовки уже согласованных предложений. «Вряд ли она сможет оказать какое-то влияние на политику компании», – добавил Юшков. «Тем более, что в России совет директоров как инструмент влияния не столь значителен. Деятельность таких крупных компаний, как «Роснефть» или «Газпром» определяют первые лица этой компании», – заключил Юшков.

В среду стало известно, что акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошла экс-глава МИД Австрии, доктор права Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.

Остальные кандидаты, включая вице-премьера РФ Александра Новака, помощника президента РФ Максима Орешкина и главу «Роснефти» Игоря Сечина, были переизбраны на новый срок.

В новый состав совета директоров нефтекомпании вошли 11 человек: экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, глава BP Бернард Луни, бывший глава ВР Роберт Дадли, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи, председатель попечительского совета муниципального колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади и член попечительского совета Университета Катара Алсуваиди Файзал.