Володин предостерег страны от неуважения к памяти о войне В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США» 8 мая 2021, 15:32 Текст: Елизавета Булкина

Украина теперь стала «чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. Украинский президент в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. В своих заявлениях Зеленский избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война». На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. По словам Зеленского, этот день отмечается в стране не на замену 9 мая. «Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», – написал Зеленский. Он призвал никогда не забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма, «вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – заключил президент Украины. Бальбек, комментируя заявление Зеленского, заявил, что он заврался. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН* УПА* [Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией и запрещена в России], остальные были так – сбоку припеку», – передает слова Бальбека РИА «Новости». Депутат добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма. «Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина – это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений – это только вопрос цены», – подчеркнул Бальбек. Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться. При этом МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22

Фото: Вадим Рабинович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка 7 мая 2021, 18:35 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин. Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. Стало известно о возмутившем Блинкена и Нуланд решении Зеленского 7 мая 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза, сообщили дипломатические источники. «Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип – что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», – отметил источник издания «Страна.ua». По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США «снести» Зеленского с поста президента Украины, считает источник. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере «друга и союзника». «Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. … Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку», – заключил он. Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Кравчук заявил о готовности НАТО продавать Украине «любое оружие» 7 мая 2021, 22:23

Фото: Gene Blevins/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что военно-техническое сотрудничество Украины с НАТО будет развиваться, Киев может рассчитывать на поставки любого оружия, включая летальное, сообщил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук. «Блинкен подтвердил, что <…> военно-техническое сотрудничество будет разворачиваться, и не только с США», – приводит слова Кравчука ТАСС. Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе упомянул, что недавние визиты украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию и Турцию завершились подписанием документов о военно-техническом сотрудничестве. Кравчук выразил убеждение, что Киев сможет закупать летальное вооружение. «Прошло время, когда нам говорили, отказывались продавать летальное оружие», ограничиваясь только защитным. «Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться», – сказал глава украинской делегации в Контактной группе по Донбассу в эфире телеканала «Украина 24». Накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев. Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot 8 мая 2021, 14:08

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети. Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot. «И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН. При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла». «Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети. «Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь» Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют». Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе 7 мая 2021, 16:42 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. «Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Осадчего. По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Ранее ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки 8 мая 2021, 14:41

Фото: Анатолий Жданов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.