Россиян призвали срочно покинуть Непал

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3 мая, понедельник | Последнее обновление — 15:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами.
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Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру.
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Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат.
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Россиян призвали срочно покинуть Непал
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Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.
Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая.
По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС.
По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.
В январе Россия договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»
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Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ.
Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины.
В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС.
В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата.
Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V».
Стало известно число привившихся от коронавируса россиян
Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.
Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.
Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.
Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.
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Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела
Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.
Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.
Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса.
Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.
Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99.
Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы.
В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса.
Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирован российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины «Спутник V» в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», – передает заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджи РИА «Новости».
Сообщение о регистрации вакцины в Турции подтвердили также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутник V», – передает сообщение РФПИ ТАСС.
В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, почему вакцинированные от коронавируса должны проходить ПЦР-тестирования по возвращении из-за границы, отметив, что пока нет полных данных о последствиях для окружающих при контакте с привитым.
«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует выпустить минимум 7,5 млн доз вакцины от коронавируса «КовиВак» до конца 2021 года, сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.
«До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум», – сказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, иммунитет к коронавирусу после прививки «КовиВак» длится порядка восьми месяцев. Также он добавил, что Центр Чумакова подал в Минздрав документы для разрешения применять свою вакцину людям старше 60 лет.
«Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», – сказал Ишмухаметов.
Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
В апреле опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Албания зарегистрировала «Спутник V»
Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», первую партию которой страна уже получила, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», – передает сообщение фонда РИА «Новости».
Албания стала 64-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V». Сейчас вакцина занимает второе место в мире по числу полученных государственными регуляторами одобрений. Поствакцинационные исследования в ряде стран доказали, что «Спутник V» самый безопасный и эффективный препарат от коронавируса, отметили в РФПИ.
Ранее в пятницу было объявлено о регистрации «Спутника V» в Турции.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян – это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам
Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток, следует из постановления главного санитарного врача Анны Поповой.
Постановление размещено на официальном портале правовой информации.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России (...) необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию России», – говорится в документе.
Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.
Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг, до получения анализов прибывшие должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
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В США задумались над нарушением патентов на препараты от COVID
Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источники, что с предложением приостановить действие патентов на такие препараты в прошлом году выдвинули в ВТО Индия и ЮАР, его поддержали почти 60 стран, передает РИА «Новости».
Администрация экс-президента Дональда Трампа выступила решительно против, однако недавно Тай вернулась к этому вопросу.
Торгпред заявила об этом своим коллегам, но пока еще собирает информацию. На прошлой неделе она обсуждала этот вопрос с главным инфекционистом Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах.
Вместе с тем некоторые сотрудники Министерства торговли опасаются негативных последствий нарушения патентных прав – в частности, того, что соперники США получат американскую интеллектуальную собственность.
Как писало издание Financial Times, фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов, потому что это якобы может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России.
Ранее нобелевские лауреаты призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку действия патентов на вакцины.
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В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 9270 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3208, Санкт-Петербурге – 737, Московской области – 649.
Всего в стране выявлено 4 814 558 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 436 583 человек, из них 8637 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 110 520 человек.
Накануне, 30 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8731. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 539.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и рассказал об уроках, которые преподал коронавирус.
«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» – заявил патриарх, добавив, что в 2021 году особенность Пасхи связана с «надеждой, что напасть» коронавируса «пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», передает РИА «Новости».
В числе этих уроков патриарх назвал напоминание «о хрупкости бытия», которое учит ценить «великий дар Божий – жизнь». Также людям преподали урок ответственности: «Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарным и нормами могут нанести человеку невосполнимый урон». Главный же урок, по его словам, заключается в понимании ценности живого человеческого общения, «значимости не виртуальных, а реальных отношений друг с другом» – ситуация с коронавирусом «показала ущербность бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства».
Однако человек сохранил возможность «служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал». Патриарх подчеркнул, что «учиться деятельной любви надо ежедневно». Он призвал людей «стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу».
Перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл пожелал людям «доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем». Он указал, что коронавирус «в значительной мере парализовал религиозную жизнь», но «сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа». Хотя «угроза» сохраняется, она «постепенно отступает».
«Вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание», – сказал он, подчеркнув, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес «именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом». Патриарх призвал «хранить веру в сердце несмотря ни на что» и «возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
В Чили не нашли доказательств проблем с вакциной «Спутник V»
Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.
Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить бразильский регулятор Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, якобы, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используют «Спутник V», показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.
По его словам, даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии «способных к репликации аденовирусов», необязательно, что регулятор отклонит ее.
«Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19», – заявил Гарсия.
Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были «на 100% положительными».
При этом он счел отказ Бразилии от «Спутника V» из-за отсутствия документации «обоснованным», но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили.
Ранее разработчики «Спутника V» выразили уверенность, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины из-за политических причин, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата.
В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.
Между тем российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса.
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Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на въезд в ЕС
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Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.
Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса
Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.
Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.
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