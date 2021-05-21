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Путин предложил расширить сотрудничество ЕАЭС по свободной торговле
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Президент России Владимир Путин предложил изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией.
«Мы выступаем за увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами», – сказал Путин, напомнив, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром.
«Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и – вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем. Скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером – Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с другой большой страной – Индонезией, с нашим соседом – Монголией», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
«Мы с вами неоднократно говорили о сопряжении интеграционных процессов в ЕврАзЭс (прежнее название ЕАЭС) с реализуемой Китаем инициативой «Один пояс – один путь». Я согласен с коллегами, шагом к этому стало заключение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР, и нужно, конечно, двигаться дальше, уже этот документ последовательно выполняется», – отметил президент. По его мнению, «тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономической и гуманитарной областях».
«В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭс, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран», – заявил Путин. В качестве подтверждения президент упомянул рост товарооборота. По его оценке, «это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат».
Глава российского государства обратил внимание и на то, что развивающиеся интеграционные процессы в рамках союза привлекают внимание целого ряда зарубежных государств, «последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями». По его словам, «эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях, учитывая при этом их настрой и их готовность к выстраиванию интеграционного сотрудничества на основе взаимной выгоды и уважения».
Кроме того, Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. «Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участниц, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», – сказал он.
Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению зеленых технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере. «Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем
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Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.
«Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС.
По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны.
«Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин.
Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире.
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше».
Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары.
Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж.
Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты
Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.
«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.
Ранее в Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты.
В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе.
По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму.
Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе.
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Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта
Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.
Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику.
Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства.
Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.
Путин призвал действовать жестко при защите памятников советским воинам за рубежом
Необходимо жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.
«Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших – оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители», – цитирует президента РИА «Новости».
На учете Минобороны России сейчас числятся 43 тыс. 866 воинских захоронений той эпохи, более 12 тысяч из них – на территории 56 иностранных государств, пояснил глава государства. В этих могилах покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов, почти столько же, сколько и в России, указал он.
«Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – подчеркнул Путин.
Между тем заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может дать повод для признания страны недружественной.
«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», – сказал он.
В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.
В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД.
Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.
Президент РАН Александр Сергеев уточнил, что к списку из 11 городов добавлены также Чебоксары, передает РИА «Новости».
«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку – это касается и присвоения почетных званий», – сказал глава государства в ходе оргкомитета «Победа».
С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте ЕР.
Он также напомнил, что год назад Путин поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел.
«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы тылу.
Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах. «Поэтому так и будем действовать дальше», – подчеркнул президент.
Кроме того, в «Единой России» предложили к сентябрю расширить список городов-претендентов на почетное звание. Турчак сообщил, что партия со своей стороны готова провести всю необходимую работу летом для того, чтобы эта инициатива была реализована.
«В прошлом году Вашим решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11-ти до 20-ти. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет не меньше», – обратился Турчак к президенту.
Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Путин: Архивы Великой Отечественной надо продолжать рассекречивать
Президент России Владимир Путин призвал госструктуры продолжить работу по рассекречиванию архивных материалов времен Великой Отечественной войны.
«Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого и фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект «Без срока давности», который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы», – заявил президент на заседании Российского организационного комитета «Победа», передает ТАСС.
По его словам, такие программы должны быть шире представлены в школах и вузах. «В целом, принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием. Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффективность, успех слагаются исключительно совместной работой, объединением усилий», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом.
9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.
Песков пообещал исполнить просьбу подростка о личном вручении Путиным награды его маме
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать Владимиру Путину просьбу одного из участников марафона «Новое знание», попросившего, чтобы российский лидер лично вручил его маме награду «Материнская слава».
Представитель Кремля в пятницу выступил на марафоне. Один из присутствовавших на выступлении участников рассказал, что он из большой семьи – у него пятеро младших братьев, две сестры – и в этом году его мама будет награждена орденом «Материнская слава». Как отметил молодой человек, он бы очень хотел, чтобы награду ей вручил лично президент России.
Песков поздравил подростка, отметив, что любая такая семья – это гордость страны.
«Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но у нас будет день семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
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Путин поручил определить подход к числу иностранных обучающихся в школах
Президент Владимир Путин поручил до марта 2022 года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян и к учету этого при комплектовании классов.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 марта 2022 года.
Кроме того, Путин поручил МВД до 1 ноября проверить, как продлевают срок временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранцев и устранить недостатки.
«МВД РФ провести оценку правового регулирования и правоприменительной практики в части, касающейся продления срока временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, родители (законные представители) которых имеют право на временное пребывание, временное и постоянное проживание в РФ, принять меры по устранению выявленных недостатков и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ», – говорится в тексте поручения.
Одновременно президент поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в России.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... принять меры в целях обеспечения учета находящихся на территории РФ несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализации прав этих граждан на образование», – говорится в перечне поручений.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава МИД России Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение», - заявил Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Песков не исключил встречи Путина и Маска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского инженера и предпринимателя Илона Маска может состояться, но пока подготовка к ней не ведется.
«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
На вопрос о том, ведется ли уже какая-либо подготовка такой возможной встречи, представитель Кремля ответил отрицательно.
В то же время Песков отметил, что политические вопросы как таковые не обсуждали, в том числе в ходе общения с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. «Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии. И, может быть, это важнее. И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров... – все это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений», - рассказал пресс-секретарь российского лидера, передает РИА «Новости».
«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определенные наработки за последние дни», – добавил Песков.
Ранее Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном.
В феврале Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил его на разговор в социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.
Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Политолог: Путин дал Западу сигнал о готовности России отстоять память о ВОВ
Заявление президента Владимира Путина на заседании Российского организационного комитета «Победа» является сигналом Западу и оппозиции о том, что Россия готова отстоять истинную память о Великой Отечественной войне, заявил газете ВЗГЛЯД победитель всероссийского «Конкурса политологов», член Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) Илья Гераскин.
«Слова президента России – сигнал коллективному Западу и оппозиции о том, что наша страна в эпоху войн памяти готова отстоять истинную память о войне», – заявил Гераскин.
По его мнению, «противодействие фальсификации истории в информационном пространстве является первостепенной задачей для России с точки зрения ее национальной безопасности». Политолог уверен, что «использование исторических фейков в политических целях лишь подтверждает двуличие и беспринципность тех политиков, которые строят свою карьеру на народной крови».
«Поддержка курса президента по защите исторической памяти внутри страны и за ее пределами – симптом здорового гражданского общества, помнящего великий подвиг великого советского народа», – считает Гераскин.
Говоря о мотивах действий оппонентов России, он отметил: «К сожалению, они так и не поняли, что настоящая сила – в правде. Советую так называемым партнерам учить матчасть и смотреть российские фильмы».
В четверг президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны. Глава государства выразил уверенность, что такие действия направлены сдерживание России.
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дата и место будут объявлены позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится.
Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале.
Путин: Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса
Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что только Россия передает технологии по производству вакцин от коронавируса и сейчас рассматривает вопрос о производстве в Армении и Киргизии.
«Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина – «Спутник Лайт», – сказал Путин, отметив при этом, что вакцинация на территории самой России идет активно.
При этом президент указал, что «Россия – единственная страна, кто передает технологии по вакцинам», передает РИА «Новости».
«Выпуск «Спутника V» успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», – сообщил президент России, передает ТАСС.
Во вторник Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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