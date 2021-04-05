Жительница Красноярска «заминировала» мешавший ей магазин

Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили в краевом главке МВД.

По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.

После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившей и задержали ее. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании», – передает РИА «Новости» сообщение МВД региона.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч/ 2 ст/ 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в понедельник в Хабаровске «заминировали» все школы.