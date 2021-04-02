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На Капитолий в США совершено нападение, трое ранены
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В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт в Капитолий, сообщила американская полиция.
В результате нападения ранения получили два офицера, нападавший задержан, сообщается в Twitter полиции.
Отмечается, что все трое доставлены в больницу. Из-за угрозы перекрыты две улицы.
Между тем сотрудник конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.
«Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует
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Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что тема голодовки Алексея Навального в колонии никому не интересна.
«По-моему, никого это вообще не волнует. Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального. Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас», – заявил Уткин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе».
Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.
«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»
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Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва?
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В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».
При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.
Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.
Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии
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Родственники устроившего перестрелку с силовиками Владимира Барданова после консультации с адвокатом примут решение о подаче иска к Росгвардии, сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы родственников убитого.
«Росгвардейцы, когда штурмовали здание, разнесли все, что было можно и нельзя, начиная от платяных шкафов и заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим. Сейчас я постараюсь изучить материалы дела, которые мне предоставят, после чего мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, подавать ли иск к Росгвардии», – сказал адвокат, передает ТАСС.
30 марта около 11.00 полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову в связи с делом о незаконном обороте оружия, однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии.
Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, в результате которого и погиб стрелявший. Его тело нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.
Лайф.ру рассказал, как Навальный выбивает привилегии в колонии
Журналисты портала Лайф.ру опубликовали видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и указали, что условия пребывания блогера в тюрьме сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях.
На кадрах, сделанных 26 марта, видно, как Навальный прогуливается с чашкой чая в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, на видео зафиксировано неподобающее общение Навального с сотрудниками колонии, за что к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.
Лайф.ру также сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных. «Многие койки тут пустуют – но койку «гонимого больного» можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске», пишет издание.
Кроме того, оно отмечает, что некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства – по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так Навальный пытается завоевать их расположение.
Тем временем член Общественной палаты Мария Бутина сообщила в Telegram, что после многочисленных запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области, она вместе с другими журналистами посетила колонии, одной из которых стала Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание Навальный.
«Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», – рассказала Бутина.
Она отметила, что другие заключенные «подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля», а «побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира». «С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», – добавила журналистка.
Она отметил, что колония, в которой содержится Навальный, «практически образцовая и … скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые». «Мое пожелание к Алексею, если ты совершил преступление – будь мужиком, отбудь наказание», – заключила Бутина.
Отметим, что Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Москва потребовала соблюдать нормы мореплавания в зоне строительства «Северного потока – 2»
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Москва исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям.
Так, в минувшее воскресенье в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. На следующий день вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая польский военный корабль.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации.
Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Мультфильм из России возглавил топ Netflix
Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» занял первое место по просмотрам на Netflix, картина побила собственный рекорд, сообщила пресс-служба «Роскино».
Мультфильм режиссера Алексея Цицилина снимала студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, сценарий писался при участии иностранных специалистов, передает ТАСС.
Картина вышла 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных она заняла вторую позицию по просмотрам в США и в мире. Сейчас лента занимает первое место, на территории России ее прокатывают в кинотеатрах с 18 марта.
«Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма – компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта», – указала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
По ее мнению, подобные достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским индустриям. «Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать», – добавила Маркова.
Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев сообщил, что создатели не предполагали, что картине будет уделено так много внимания.
Согласно сюжету мультика, повзрослевшая Гретель становится агентом Отдела магической безопасности, она занимается расследованием похищения короля, а ее напарником становится родной брат – Ганзель.
В феврале бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей под названием «Вафля и Моти».
Утвержден облик нового российского стелс-бомбардировщика
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Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие).
«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса.
Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации
Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки».
По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей».
Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа».
Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти.
«Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт.
Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.
Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу.
«Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
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Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях
На повестке дня в администрации президента не стоит вопрос о том, как «великоросские земли» оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, на повестке дня нет такого вопроса... Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский во время выступления заявил, что необходимо подумать о том, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Кроме того, Мединский отметил уязвимость современного российского государства в плане отношения к собственной истории, чем пользуется Запад, целенаправленно вбрасывая ложь о ключевых событиях прошлого, чтобы разрушить Россию.
TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
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Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».
Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».
«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.
В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.
Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.
Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.
Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.
Адвокат признал нахождение блогера за рулем в момент ДТП на Садовом
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) действительно находился за рулем в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы и вылетел на встречную полосу при попытке уйти от столкновения с другим автомобилем, сообщил адвокат задержанного Сергей Жорин.
«Эдвард сотрудничает со следствием. Он подробно рассказывает о случившейся трагедии», – приводит слова адвоката ТАСС.
«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий, – рассказал он. – Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке».
Ранее в Департаменте транспорта Москвы назвали блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновником аварии на Садовом кольце в Москве, серийным нарушителем ПДД, избегавшим ответственности мошенническим способом.
Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.
Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.
В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.
Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.