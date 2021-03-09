Госдеп пообещал противодействовать завершению «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты по-прежнему намерены противодействовать завершению строительства проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«В феврале мы направили доклад в Конгресс (касающийся рестрикций в отношении участников проекта строительства), следующий доклад будет в мае. Мы не комментируем контакты с Конгрессом. Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток – 2». Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой. Это плохая сделка, которая разделяет Европу», – приводит ТАСС ответ главы пресс-службы Госдепа США на вопрос, касающийся просьбы ряда американских конгрессменов в адрес госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация Джо Байдена не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.

Прайс также отметил, что у госсекретаря США Энтони Блинкена будет возможность продолжить обсуждение вопроса с законодателями 10 марта. «Госсекретарь ценит контакты с членами Конгресса по данному и по другим вопросам, которым мы противостоим», – сказал Прайс.

В минувшую субботу координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил о важности «Северного потока – 2» для ЕС. Он также отметил, что было бы безответственно не завершить «Северный Поток – 2», учитывая экономические соображения. Между тем глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер призвал ЕС сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву.

Напомним, правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале стало известно, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в проект 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин отмечал, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

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