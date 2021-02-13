Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании собаки на рейсе «Аэрофлота»

Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением главного редактора Telegram-канала Baza Никиты Могутина о том, что его собака якобы пострадала во время перелета авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы в Стамбул.

Могутин в Facebook написал, что во время перелета из Москвы в Стамбул авиакомпанией «Аэрофлот» пострадала его корги Есения, теперь она хромает. Также была сломана переноска, у которой проломлены стенки и вырваны крепежные болты.

«Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы. За все это я заплатил «Аэрофлоту» почти 10 тыс. рублей, – мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул. Кстати, мне еще во время регистрации сообщили, что Сеня будет единственной собакой на борту», – написал Могутин. В конце поста он потребовал от авиакомпани наказать виновных.

«Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением о травмировании собаки на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Стамбул», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее прокуратура в ходе проверки не нашла нарушений при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах «Аэрофлота» в июне 2020 года.

В конце июня пассажирка «Аэрофлота» рассказала, что после перелета на рейсе Москва – Симферополь ей вернули из багажного отсека собаку в окровавленной переноске с поврежденной мордой. Второй случай произошел с таксой, хозяйка которой после рейса из Петропавловска-Камчатского получила животное с серьезной травмой глаза.

Кроме того, администрация аэропорта Шереметьево проводила служебное расследование по факту обращения пассажира рейса Нью-Йорк – Москва в связи с гибелью двух кошек, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа. Пассажир «Аэрофлота» заявлял, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение, по его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета.