Прокуратура намерена арестовать организатора антироссийских акций в Тбилиси

Генеральная прокуратура Грузии запросила у парламента страны разрешение на арест депутата Никанора Мелии, организатора антироссийских акций в Тбилиси в июне 2019 года.

Мелия, являющийся председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение», созданной экс-президентом, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили, отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов), определенный ему в судебном порядке для пребывания на свободе. Кроме того, он публично снял электронный браслет, который был предписан ему судом в рамках расследования дела о попытке радикалов штурмовать парламент Грузии на фоне антироссийских акций 2019 года.

Против Мелии ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Чтобы обратиться в суд для замены залога на арест, генеральная прокуратура Грузии ходатайствует перед парламентом о лишении оппозиционера депутатского иммунитета.

Оппозиция называет происходящее «политическим преследованием». Власти говорят, что перед законом все равны, а Мелию называют хулиганом.

В июне 2019 года в Тбилиси начались митинги из-за визита в страну на сессию Межпарламентской ассамблеи православия депутатов Госдумы России. Акции вылились в массовые беспорядки и попытки штурмовать парламент, которые были пресечены с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов. Пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.