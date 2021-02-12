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Прокуратура намерена арестовать организатора антироссийских акций в Тбилиси
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Генеральная прокуратура Грузии запросила у парламента страны разрешение на арест депутата Никанора Мелии, организатора антироссийских акций в Тбилиси в июне 2019 года.
Мелия, являющийся председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение», созданной экс-президентом, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили, отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов), определенный ему в судебном порядке для пребывания на свободе. Кроме того, он публично снял электронный браслет, который был предписан ему судом в рамках расследования дела о попытке радикалов штурмовать парламент Грузии на фоне антироссийских акций 2019 года.
Против Мелии ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.
Чтобы обратиться в суд для замены залога на арест, генеральная прокуратура Грузии ходатайствует перед парламентом о лишении оппозиционера депутатского иммунитета.
Оппозиция называет происходящее «политическим преследованием». Власти говорят, что перед законом все равны, а Мелию называют хулиганом.
В июне 2019 года в Тбилиси начались митинги из-за визита в страну на сессию Межпарламентской ассамблеи православия депутатов Госдумы России. Акции вылились в массовые беспорядки и попытки штурмовать парламент, которые были пресечены с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов. Пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Небензя назвал Францию и Германию соучастницами преступлений Киева в Донбассе
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Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.
Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции не стали участвовать в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.
«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают, вопреки фактам, ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», – передает слова Небензи на проходящем по российской инициативе заседании ТАСС.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС.
Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова.
Муж выдумавшей беременность дагестанки обратился к россиянам
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Житель Дагестана, супруга которого симулировала беременность и подменила детей куклами, попросил россиян не критиковать никого в сложившейся ситуации.
Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации. Также он попросил всех воздержаться от критики.
«Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора (Ставропольского края), ни перинатального центра», – сказал мужчина на видео, которое опубликовали в Instagram республиканского МВД.
Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал.
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Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а «лишившаяся детей» женщина никогда не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.
Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя случай в Дагестане, заявил газете ВЗГЛЯД, что страх не реализовать себя действительно может стоять выше, чем ложь о том, что женщина похоронила своих детей.
Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте
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Парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, заявила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный.
«Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», – передает ее слова РИА «Новости».
В конце января президент Молдавии Майя Санду объявила вице-председателя партии «Действие и солидарность» Гаврилицу кандидатом в премьеры.
Партии «Действие и солидарность», «Платформа «Достоинство и правда», а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост главы правительства.
Напомним, премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.
ЕС оценил закрытие Киевом оппозиционных телеканалов
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ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.
В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ.
Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости».
Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
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Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных
Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждаются наблюдателями.
На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе».
Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости».
Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Россия констатировала начало политических репрессий в США
Хотя американский президент Джо Байден уверял в важности свободы слова в США, в стране начались политические репрессии, а его администрация тесно связана с IT-гигантами, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Со ссылкой на Fox News он сообщил, что во Флориде ФБР «на днях арестовало местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих» демократов. Лукашевич при этом напомнил о словах Байдена, заявлявшего «о свободе слова как основном принципе американской демократии». Однако в США «фактически начались политические репрессии и тотальный зажим свободы выражения мнения», сказал постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.
Лукашевич посчитал неубедительными попытки представительницы Вашингтона откреститься от роли властей в цензурировании, которое осуществляют цифровые платформы. Он указал на опубликованную изданием Protocol инфографику, демонстрирующую связи администрации Байдена с Google, Facebook, eBay. Как заявил Лукашевич, «это во многом объясняет нынешнюю редакционную политику цифровых платформ», передает РИА «Новости».
Лукашевич отметил, что вице-президент Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг – «один из ближайших друзей» Байдена, у Марка Цукерберга долго работала племянница вице-президента США Камалы Харрис. «А ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе глобальных партнерских отношений и рекламных технологий», – сказал Лукашевич, добавив также, что Николь Вонг из переходной команды Байдена была юридическим директором по продукции в Twitter. Он отметил, что «в целом в составе группы оказалось значительное число руководителей технологических компаний».
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google.
СВР подтвердила заявление МИД о связях несистемных оппозиционеров с иностранными спецслужбами
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МИД не ошибается и не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин». Так Нарышкин прокомментировал заявления МИД о том, что российская несистемная оппозиция напрямую работает с Западом.
Также Нарышкину был задан вопрос, располагает ли разведка фактами сотрудничества организаторов несогласованных митингов с иностранными спецслужбами, передает РИА «Новости».
«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», – сказал Нарышкин.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы сторонников Алексея Навального о возобновлении незаконных акций протеста, заявила, что такое решение было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. Она также заявила, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
Назван предполагаемый организатор штурма Капитолия
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Бывший сотрудник ФБР и разведки ВМС США Томас Эдвард Колдуэлл мог быть одним из ключевых организаторов штурма Капитолия, сообщили СМИ.
Как пишет газета Washington Post со ссылкой на данные расследования, прокуратура уже попросила федеральный суд выдать ордер на арест 66-летнего Колдуэлла, передает РИА «Новости».
По данным обвинителей, Колдуэлл организовал группу «тренированных бойцов» и контактировал с такими военизированными организациями, как Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters. Утверждается, что Колдуэлл за несколько недель до штурма использовал свой опыт пребывания в рядах спецслужб для планирования актов насилия, включая возможное задействование снайперов и обустройство склада оружия на лодке в водах реки Потомак. Адвокат Колдуэлла заявляет о невиновности своего клиента.
Газета пишет, что, согласно данным ФБР, пять обвиняемых, штурмовавших Капитолий в специальных шлемах и жилетах, были связаны с группировкой Proud Boys.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального
Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик.
К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете.
На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
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Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.
Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости».
Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».
В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.
Норвегия попыталась успокоить Россию на фоне размещения бомбардировщиков США
Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России, заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
«То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», – передает ТАСС слова министра.
«Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», – подчеркнул он.
Норвежское телевидение сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.