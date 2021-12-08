Мишустин констатировал возвращение экономики России к росту

Экономика России вернулась к уверенному росту, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Мишустин отметил, что это позитивно отразилось на результатах в целом.

«Была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполняются все социальные обязательства перед гражданами», – добавил премьер.

Мишустин также отметил, что рост доходов бюджета более чем на треть превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил почти 18 трлн рублей. Кассовое исполнение расходов за три квартала было, по словам Мишустина, близким к норме, и даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным.

«В результате сформировался профицит. Он превысил 1 трлн 600 млрд рублей», – сказал глава правительства.

Мишустин также призвал повышать эффективность расходования средств бюджета и федеральных программ.

«Важно продолжить двигаться в том же темпе, повышать эффективность и равномерность расходования средств бюджета и федеральных программ», – сказал Мишустин.

Говоря о реализации федеральных целевых и адресной инвестиционной программ, он отметил, что выросло кассовое исполнение. Кроме того, больше чем на две трети увеличился объем их софинансирования со стороны регионов и внебюджетных источников.

По словам Мишустина, правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены», – сказал он на заседании правительства.

На заседании правительства Мишустин напомнил, что в текущем году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет – в среднем по 5,5 тыс. рублей в месяц.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 млн 300 тыс. детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 млрд рублей в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», – сказал Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленный на реализацию ряда инициатив из его послания парламенту.