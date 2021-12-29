Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года Путин распорядился надежно обеспечить зимой все города и поселки теплом и электричеством 29 декабря 2021, 18:22 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона распорядился, чтобы в каждом российском городе дома и промышленные предприятия были обеспечены электричеством, а поставки энергоресурсов велись ритмично и без сбоев, особенно в период низких температур. «Наша важнейшая задача – чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством. Чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлажено и четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам», – цитирует его РИА «Новости». Путин подчеркнул, что ответственность в системе ЖКХ возложена на регионы, но по линии кабмина должен быть контроль. «Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты и муниципалитеты. Понятно почему - хозяйство огромное, и на местах лучше видно в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные... Вместе с тем хотел бы обратить внимание, что и по линии профильного федерального министерства, и правительства в целом нужно постоянно отслеживать реальную ситуацию в регионах», – отметил президент. По его словам, «важно, чтобы все функционировало должным образом. Особенно в тех населенных пунктах, где климатические условия наиболее суровы. И в этих обстоятельства любая авария или нештатная ситуация могут иметь самые серьезные последствия».

Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России» 29 декабря 2021, 10:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей». Текст опубликован в думской электронной базе. «В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке. Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке». При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты». «Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе. Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков. Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению. «Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте. Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом. Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России». Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России. Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь. Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ 28 декабря 2021, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами. На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом. «Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool». Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год. Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом. Путин назвал число проживающих в России граждан Таджикистана 27 декабря 2021, 17:34

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Около миллиона граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном. Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран. «Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на встрече с Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Глава МИД Украины сделал комплимент Путину 29 декабря 2021, 10:25

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина». Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент. Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге 29 декабря 2021, 14:46

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ. Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко». Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко. До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН 28 декабря 2021, 20:34 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе. «Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева. Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым 28 декабря 2021, 14:14 Текст: Кристина Цыцура

Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС. По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной. Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно. Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю. Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе 29 декабря 2021, 02:03

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру 27 декабря 2021, 19:12 Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля. «Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?» Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС. «Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток. «Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья». Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы. Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось». В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру». В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин. В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент. Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного. Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей. Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск 29 декабря 2021, 16:12

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб». Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок. При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая. «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС. Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов. В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск. Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером» 27 декабря 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил президента России Владимира Путина, который поздравил его отца со 100-летним юбилеем. Поздравление в адрес сына Шарля де Голля Филиппа передал от лица главы государства посол России во Франции Алексей Мешков. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который с женой прибыл в резиденцию посла, передает РИА «Новости». Пьер де Голль заявил, что «очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла», он «подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», но и «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени». Внук первого президента Пятой республики выразил поддержку идеи Европы от Атлантики до Урала и призвал «вернуться к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, потеряли в Европе и также во Франции» – «ценностям семьи, традиций и достоинства». Пьер де Голль заявил, что Путин – «большой лидер, большой президент для своей страны». Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка. Напомним, французский философ Иван Бло заявлял, что многие французы ассоциируют Владимира Путина с Шарлем де Голлем и хотели бы, чтобы их страной руководил именно такой лидер. Путин выразил озабоченность ситуацией на афганско-таджикской границе 27 декабря 2021, 15:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Он также сообщил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в Афганистане и обеспечения безопасности, сообщает РИА «Новости». По словам Путина, российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе. «Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях», – передает его слова ТАСС. В сентябре Путин и Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Путин сделал совместное фото с лидерами СНГ на неформальном саммите в Петербурге 28 декабря 2021, 14:18 Текст: Наталья Ануфриева

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, стартовал во вторник, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото. Рядом с Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости». Также в совместном фото поучаствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, «предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ». Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год. В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии – в декабре 2019 года, он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение. Путин отметил жертвы и самоотверженность спасателей 27 декабря 2021, 00:55

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

В видеообращении по случаю Дня спасателя президент России Владимир Путин выразил уверенность, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти людей. «Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС», – сказал Путин, отметив «мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная», и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева». Он выразил уверенность, что сами российские спасатели «всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу», а также испытывать «искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России», передает ТАСС. Путин поблагодарил спасателей «за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что достойно, честно и добросовестно решают огромный массив задач, которые возложены на МЧС России». Президент напомнил, что в 2021 году они боролись с последствиями паводков, пожарами, решали задачи по борьбе с коронавирусом. Кроме того, специалисты МЧС «работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику». По словам президента, «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач» они задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег в других странах, передает «Звезда». Глава российского государства поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе. 5 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в начале осени, разбившись о камни при попытке спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а также присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года 29 декабря 2021, 17:09 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии. Лукашенко сообщил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран, сообщает РИА «Новости». «Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», – сказал Путин. Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», – цитирует белорусского лидера ТАСС. Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.