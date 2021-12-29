Путешественник оценил идею введения налога на «туристические» квартиры

Популярный российский тревел-блогер Илья Буяновский обсудил идею проекта нового налога для россиян, сдающих квартиры туристам.

Над законопроектом сейчас работают ассоциация предпринимателей «Опора России», ФАС и Ростуризм. Путешественник считает, что законопроект навряд ли будет работать.

«Явно затронуть это может только частный сектор на курортах, где сдача коек в пристройках давно поставлена на поток, и фактически такие объекты представляют собой мини-отели. Если же квартира находится в пятиэтажке и ее можно снять хоть на три дня, хоть на месяц, то мне не очень понятно, как этот закон собирается отличать туристов от обычных арендаторов. Разве что властям придется вводить закон, разграничивающий краткосрочную и долгосрочную аренду», – цитирует Буяновского «Ридус».

Он добавил, что большинство владельцев квартир и без нового налога работаю легально, зарегистрировавшись на интернет-сервисах типа Airbnb или Booking.

Буяновский отметил, что закон принципиально ни на что не повлияет.

По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), соучредителя Высшей школы современного образования Елены Бобковой, многие законопослушные россияне, которые сдают квартиры туристам, будут официально платить налоги, особенно если государство найдет способ их поощрения, передает РИА «Новости».

«Это будет достаточно долгий процесс, хотя, чисто технически, не очень сложный. Но все дело в нашем менталитете. На 2021 год далеко не все владельцы квартир и частных домов, сдаваемых в аренду, платят налог с этого дохода. Не думаю, что что-то кардинально изменится в сфере сдачи недвижимости туристам», – сказала эксперт.

Отмечается, что законопроект о легализации жилья для туристов был разработан еще в 2019 году. Владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и они будут платить налог в размере 4%.

Эксперт отметила, что вычислить сдающих туристам жилье будет несложно, но проблемы возникнут с доказательной базой.