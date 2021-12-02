Фальков наградил лучшие волонтерские центры вузов на форуме #МыВместе

В амфитеатре Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр среди образовательных организаций высшего образования.

Победители получат финансовую поддержку на развитие центров. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вручил им подтверждающие сертификаты и ценные подарки, а также обсудил социальные проекты с финалистами Международной Премии #МыВместе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Очень приятно видеть, какими семимильными шагами развивается добровольчество. Как ректор я помню, когда лет 5 назад в одном из институтов мы собирались с неравнодушными студентами, выпускниками, преподавателями и обсуждали волонтерские акции. Сейчас это масштабное движение, в котором участвует очень много школьников, студентов и просто молодых людей. Думается, импульсом развития этого стала пандемия: сердца многих граждан нашей страны раскрылись, жители стали иначе смотреть на многие вещи», – обратился министр к участникам форума.

«Сейчас в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе участвует несколько сотен тысяч человек, что очень хорошо. Добровольчество воспитывает лучшие человеческие качества, делает добрее, привносит справедливость и согревает тех, кому сложно в это сложное время», – добавил Фальков.

Он поблагодарил авторов социальных инициатив и поздравил с победой в номинации «Лучший волонтерский центр среди ООВО (лучшая практика организации добровольческой (волонтерской) деятельности в ООВО)» Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. В номинации «Лучшая программа по работе волонтерского центра ООВО с партнерами» – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. В номинации «Лучший социальный проект обучающихся ООВО в сфере добровольчества (волонтерства) и благотворительности» – Дальневосточный федеральный университет. В номинации «Лучшая практика интеграции добровольчества (волонтерства) в образовательный процесс в ООВО» – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Конкурс состоялся второй раз. В 2021 году его заявочная кампания проходила до 17 ноября. Волонтерские центры от 70 вузов из 69 регионов страны представили на него 350 своих проектов. Экспертная комиссия из представителей органов власти, общественных деятелей, экспертов студенческого добровольчества, лидеров волонтерских объединений и общественных организаций провела отборочный этап до 20 ноября и выбрала лауреатов.

Конкурс реализуется Министерством науки и высшего образования, Ассоциацией волонтерских центров и Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина в целях выявления и тиражирования лучших практик организации волонтерской деятельности в образовательных организациях высшего образования.

Во время встречи с участниками форума Фальков также побеседовал с молодыми участниками Международной Премии #МыВместе. Финалист номинации «Зеленая страна», студент Казанского федерального университета «Института экологии и природопользования» Максим Антонов рассказал ему о своем проекте «Чистые игры – Казань».

Участники проекта проводят субботники в игровой форме и в одноименном приложении получают за это баллы. Со слов автора, благодаря такому подходу удается убрать в 4 раза больше мусора. Валерий Фальков похвалил его за стремление сформировать у общества «экологическое» мышление и пообещал поучаствовать в проекте.

О своих инициативах министру рассказали и два финалиста номинации «Здоровье нации». Один из них – студент Курского государственного медицинского университета Вадим Лашин. Его проект Smile of life направлен на популяризацию ЗОЖ среди молодежи и граждан среднего возраста. Участники проекта проводят тематические мероприятия, разрабатывают настольные игры и даже выпустили книгу «О сложном просто», где рассказывают о пользе ЗОЖ простым языком.

Другой финалист номинации – вожатая-наставник из Кемерова Алена Чичкарева – презентовала проект «Здоровый двор»: 5 объединенных уникальных дворовых площадок, на которых можно развить физическое и ментальное здоровье. В рамках проекта участники проводят занятия по йоге, зарядку и прививают полезные привычки. Валерий Фальков отметил, что министерство подумает над масштабированием проекта, и призвал придать проекту широкую огласку, чтобы о нем узнали в университетах.

«Министерство науки и высшего образования обязательно поддержит лучшие проекты финалистов Международной Премии #МыВместе», – заключил министр.