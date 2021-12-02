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Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса
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Украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
По данным источника оборонного ведомства ЛНР, «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».
«Данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направления материалов в правоохранительные органы», – сообщил Филипоненко.
Ранее в ЛНР сообщили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы.
Лавров: Киев становится все наглее
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Киев становится все более наглым по отношению к Москве, однако Россия «срываться не будет», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Он объяснил, что западные страны «многие годы» обещали повлиять на украинские власти, но результат наблюдается прямо противоположный, передает РИА «Новости».
«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», – подчеркнул Лавров.
При этом министр добавил, что Москва «никогда не будет срываться». По его словам, не стоит дожидаться реализации соглашений по Донбассу, поскольку президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего правления обозначил конкретное отношение к достигнутым успехам «нормандской четверки».
«Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей. Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН <...> «Вы слышали, как президент [Украины Владимир] Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности – это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против России. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», – отметил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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Захарова: Половина украинской армии стянута в Донбасс
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Войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения.
«И в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Все чаще применяются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения... от обстрелов украинских военных страдают прежде всего мирные жители», – отметила она.
Она указала, что «этого не видят правозащитники, которые находятся в западных странах». По словам Захаровой, большинство подтвержденных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры находятся на территории отдельных районов Донбасса. Дипломат подчеркнула, что речь идет не об одном конкретно взятом человеке, который становится объектом западных медийных кампаний, а о населении региона.
Также она отметила, что курс киевских властей режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта вызывает серьезную обеспокоенность.
Представитель МИД также добавила, что Минским соглашениям противоречит законопроект офиса президента Украины Владимира Зеленского о разрешении иностранным войскам находиться на территории страны для прохождения совместных учений в 2022 году.
Кроме того, дипломат заявила, что заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины.
«Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Она не просто ссылается на Минские договоренности, она их включает в свой текст», – подчеркнула она.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Шарий: Подонки вроде Данилова стали мерилами нормальности на Украине
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«События на Майдане подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но в перевернутом мире именно они считаются мерилами моральности, а хорошие люди – плохими», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя обнародованную им информацию о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов бросил свою мать на территории ЛНР.
«На Украине нет и не может быть никакой официальной реакции на информацию о матери Данилова, потому что ее обнародовал я. И даже те СМИ, которые называют себя оппозиционными, тоже не отреагируют, потому что вторить Шарию страшно: в отместку им может прилететь как из офиса президента, так и от СНБО. Поэтому самые известные украинские СМИ будут молчать в тряпочку», – считает лидер «Партии Шария».
«А так, конечно, в соцсетях все рвануло: телеграм-каналы забиты информацией о матери Данилова. Все заметили этот ролик, – добавил он. – То, что Данилов бросил свою мать в ЛНР – это, конечно, его дело. Но Зеленский недавно сказал, что люди, против которых введены санкции – то есть я, моя жена и другие – это особи, а не люди. А я считаю особями животных, которые бросают на произвол судьбы своих матерей. Но это еще полбеды, Данилов ведь утверждал, что забрал ее на Украину, то есть он солгал».
«Пенсионерка многое нам рассказала о своей жизни. Более того, какие-то вещи пришлось оставить за кадром, потому что она попросила не публиковать эту информацию, – рассказал Шарий. – Вы видели, как она ужасающе бедно одета. Она брошена и никому не нужна. А Данилов уже лет 20 как долларовый миллионер. Это многое говорит про такого рода животных и окружение Владимира Зеленского в целом».
«Но есть и хорошая новость: теперь мать Данилова будет всегда с ним. Его знакомые, друзья, члены СНБО и Верховной рады будут смотреть на этого человека и видеть его мать, – пояснил блогер. – Я очень долго думал, как ответить ему за то, что он начал третировать мать моей жены. Они выписали ей два подозрения, начали вызывать на допросы и хотели ограничить ей передвижение. То есть это настоящие мрази. И я нашел очень хороший способ ответить».
«Если же говорить в целом, то я не думаю, что именно Майдан снизил моральную планку украинского общества. Мне кажется, что туда на танке вошли те, у кого мораль и так была на очень низком уровне. Они не вчера стали такими и не Майдан их такими сделал, – уверен Шарий. – Просто те события подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но из-за того, что мы сейчас живем в перевернутом мире, такие подонки стали чуть ли не мерилами моральности, а хорошие люди на Украине считаются плохими».
Ранее Шарий выяснил, что мать главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который говорил о том, что уже вывез ее на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию также от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, расспросив ее о жизни и планах по возвращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
В августе в интервью медиагруппе Funke Владимир Зеленский отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм. «Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил президент.
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Захарова призвала ФРГ выполнять обязательства по Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала немецкую дипломатию за невыполнение обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Дипломата возмутил комментарий главы МИД ФРГ Хайко Мааса по поводу того, что у НАТО «открыты двери» для России, если она готова начать переговоры по деэскалации на Украине.
«Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла», – отметила Захарова в Telegram.
По ее словам, Германия не смогла добиться от Киева выполнения условий Минских соглашений. Она также назвала «странным методом приглашения к совместной работе» риторику Брюсселя, который, по ее словам, одновременно предлагает переговоры и говорит о необходимости военного сдерживания России.
Ранее Захарова заявила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ.
Кулеба озвучил «красные линии» для посредничества Турции между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о «красных линиях» для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Россией, об этом политик сказал в ходе брифинга для иностранных СМИ.
Он заявил о преданности Украины работе в нормандском формате, а также добавил о принятии предложений или инициатив «добрых услуг» от партнеров и друзей.
«И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия», – цитирует Кулебу агентство УНИАН.
По словам главы ведомства, между главами Украины и Турции есть высокий уровень доверия, а между самими странами налажены отличные отношения.
«Красной линией» Кулеба назвал следующее: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.
«Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта», – подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что президент Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле не стали комментировать это заявление.
Киев заявил об отсутствии планов наступления в Донбассе
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Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.
«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», – приводит его слова украинское издание «Европейская правда».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Стало известно о полетах «Байрактар» над подконтрольной Киеву частью Донбасса
Украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники Bayraktar на подконтрольной Киеву части Донбасса, а при необходимости готова использовать и противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.
«Байрактары» постоянно работают в Донбассе, но постоянно работают, как определено нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. машина, которая при соответствующих погодных условиях, позволяет полностью контролировать деятельность противника», – заявил Павлюк в интевью «Радио Свобода*» (признано СМИ-иноагентом в РФ), передает ТАСС.
Комментируя информацию о применении украинскими военнослужащими комплекса Javelin в Донбассе, он сказал, что никогда не сообщает о действиях подразделений Вооруженных сил Украины. При этом Павлюк подтвердил, что Украина имеет на вооружении Javelin. «Подразделения постоянно изучают варианты действий. При необходимости мы готовы их применить», – добавил командующий.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лукашенко: Порошенко был изначально согласен на восстановление Донбасса с помощью России
Российский президент Владимир Путин предлагал экс-главе украинского государства Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса, тот согласился изначально, но позже отказался, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Мы разговаривали. И Путин в сердцах говорит: ну, что творят, надо заканчивать это, один народ там и так далее, и так далее. Я ему говорю: ну что ты предлагаешь конкретно? Он говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю, если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря», – поделился воспоминаниями Лукашенко с РИА «Новости».
Он добавил, что у него были хорошие отношения с Порошенко он «хорошо знал до президентства».
«Я ему говорю: Петро, (то, что потом и Зеленскому) война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», – сказал белорусский лидер.
В ноябре Порошенко заявлял, что действующему главе украинского государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».
Песков заявил о невозможности России повлиять на стягивание Украиной войск в Донбасс
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Россия не может принять меры по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление официального представителя МИД о стягивании к зоне конфликта украинских военных.
«Россия не может принять никаких мер по деэскалации. Действительно, мы видели сообщения о том, что там свыше 120 тыс. военных уже стянуты к зоне конфликта. Собственно, именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, происходящее в Донбассе сейчас сопровождается «поощрительными» внеплановыми учениями НАТО, учениями в иных композициях и прочим, отметил Песков. Данная ситуация вызывает озабоченность в Кремле, потому что разворачивается близко к российским границам, добавил пресс-секретарь.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот заявил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия.
«Повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвиняют нас в этом с учетом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую как минимум безответственно», – сказал он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Лавров попросил у США разъяснений слов о невыполнении Россией минских соглашений
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ждет от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».
«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Накануне в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
Русский дом открылся в Донецке
Открытие Русского дома состоялось в Донецке, который станет информативно-культурным центром для реализации гуманитарных, образовательных и просветительских программ, заявил глава автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» (РГМ) Сергей Шевчук.
«Сегодня в Донецке состоялось открытие Русского дома, который должен стать своеобразной площадкой для коммуникаций, для работы с общественными организациями, молодежью, неравнодушных людей к России. Основной задачей станут реализация гуманитарных, образовательных, культурно-просветительских программ», – цитирует ТАСС Шевчука.
По его словам, на площадке Русского дома в Донецке будут проходить курсы повышения квалификации не только для учителей по русскому языку, но и по другим специальностям: медики, инженеры, юристы. В дальнейшем планируется открытие детского центра. Русский дом в Донецке станет и информационно-культурным центром: пресс-конференции, кинопоказы, выставки, лекции, мастер-классы, творческие вечера, а молодые специалисты смогут презентовать свои стартапы.
Возглавит Русский дом представитель из местных жителей. «Русский дом – это некий купол, который будет объединять различные общественные организации», – отметил Шевчук.
В Россотрудничестве сообщили, что абитуриенты республики «смогут принимать участие в квотном отборе агентства, а стать участниками программ агентства «Здравствуй, Россия!» и «Новое поколение» станет еще проще». «Кроме того, волонтеры смогут принять участие в обменных программах, которые проводит РГМ при поддержке Россотрудничества», – заявили в Россотрудничестве.
Запуск проекта – это совместная инициатива РГМ и Центра развития молодежных инициатив Донецкой народной республики при поддержке первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.
В Кремле назвали способ остановить конфликт в Донбассе
Остановить конфликт в Донбассе можно только переговорами украинцев с украинцами, поскольку Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию, как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцев – это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Россия делает все возможное, чтобы помочь Украине справится с этой проблемой, урегулировать ее.
«(Россия) работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договоренностям, и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств», – добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Пушилин не исключил обращения к России на фоне обострения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Пушилин, отвечая в эфире «России 24» на вопрос о том, будет ли он обращаться к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария, заявил, что «мы будем действовать исходя из ситуации», в ДНР, безусловно, рассчитывают на свои силы, «но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы – мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, – поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае», передает РИА «Новости».
Отвечая на утончающий вопрос о том, не исключает ли он, что придется обращаться за помощью к Москве, Пушилин сказал: «Не исключаю».
Между тем в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в четверг из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной республики село Сокольники.
Огонь велся с позиций в районе подконтрольного Киеву села Крымское из минометов калибром 120 миллиметров.
«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», – заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе якобы не выполняется Россией.
В Кремле заявляли, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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