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Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», или о санитарных пропусках, будет обсуждаться в четверг, передает «Прайм».
Во вторник документ изучит профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представителей медицинского сообщества.
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Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные учреждения, а также объекты розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медотвода.
Ранее законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах решили снять с рассмотрения парламентариев.
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Стало известно о первом умершем от «омикрона»
Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, заявил британский премьер Борис Джонсон. Это сообщение стало первым о смерти человека от омикрон-штамма коронавируса.
«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», – цитирует Джонсона ТАСС.
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Толстой: Старая версия закона о QR-кодах могла помешать ездить к родственникам на похороны
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«В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.
«Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».
«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.
«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.
С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.
«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – подчеркнул он.
Решение доработать закон о QR-кодах на транспорте прокомментировали и в Кремле. «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.
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В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах
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Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».
«Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
Минздрав заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID
Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и начала немного снижаться, при этом количество заболевших остается большим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на канале «Россия 1».
«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико – более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, никакой угрозы жизни для пациентов с «омикроном», находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная.
Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил Мурашко.
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В понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, поскольку закрыть границы невозможно.
Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
Глава ВОЗ предупредил о серьезных проблемах после пандемии
Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с более серьезными, чем прежде, проблемами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – пояснил глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС.
По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья. Следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».
Гендиректор добавил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».
Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».
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Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.
Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, в странах, где распространен штамм «омикрон», этот срок сокращается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.
«Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае, пока все международные данные об этом свидетельствуют», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
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По ее словам, в странах, где распространен «омикрон», ревакцинация проводится раньше.
Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.
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Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии
Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.
«Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова премьер-министра королевства ТАСС.
Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958. По данным властей, полную вакцинацию от коронавируса пошли 70% жителей Норвегии старше 12 лет.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Стало известно о первом случае заражения «омикроном» в Китае
Первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в материковом Китае, пациент находится на карантине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Полное секвенирование генома вируса в образцах, взятых у прибывшего из-за границы бессимптомного носителя COVID-19, провел Центр по контролю и профилактике заболеваний города Тяньцзинь на севере Китая. И после того, как анализ провел еще и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, официально подтвердилось, что это новый вариант «омикрон», передает РИА «Новости».
Пациент находится в карантине и проходит необходимое лечение.
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Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР
Самолет Ил-76 МЧС России с мобильной лаборатории и специалистами Роспотребнадзора на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
На борту Ил-76 МЧС России находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ», вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с COVID-19, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом. В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
-
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Голикова рассказала о готовности «Госуслуг» выдавать сертификаты по тесту на антитела
Техническая готовность портала Госуслуг выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», – приводит ТАСС слова Голиковой.
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Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.
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Голикова спрогнозировала прирост заболеваемости коронавирусом после праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, при том что закрыть границы невозможно.
«Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники, граждане наши поедут отдыхать за рубеж, и я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
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По ее словам, пока нельзя сказать, как заболеваемость себя проявит: бессимптомно, легко или тяжело.
Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
За минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания.
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В России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон»
Дополнительный план реагирования при распространении коронавируса, в частности нового штамма «омикрон», разработан, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в Госдуме.
«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», и его направили на соответствующий доклад», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
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Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон".
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В Кремле озвучили позицию Путина по законопроекту о QR-кодах
Президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», – передает его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что регионы усиливают кампанию по агитации вакцинации, для всех это первоочередная задача.
Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, как он оценивает такую меру, как обход домов и разъяснение необходимости вакцинации. По словам Пескова, «это, видимо, признано целесообразным, с учетом местных особенностей» в регионе.
«Но еще раз повторяю, это для всех первоочередная задача», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
При этом Песков отметил, что отправленный на доработку законопроект о QR-кодах на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан.
«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – сказал пресс-секретарь.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
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ОПЕК исключил серьезные последствия для спроса на нефть от штамма «омикрон»
ОПЕК считает, что влияние нового штамма COVID-19 «омикрон» на потребление нефти будет легким и краткосрочным, сообщается в декабрьском докладе организации.
«Тем временем, поскольку уровень вакцинации увеличивается, влияние штамма «омикрон» (на спрос на нефть в мире), согласно прогнозу, будет легким и краткосрочным», – пишет ОПЕК, рассказывая о перспективах спроса на нефть в мире в 2022 году, сообщает РИА «Новости».
По мнению организации, несмотря на восстановление мировой экономики и рынка нефти, ряд сложностей, которые сопровождали эти процессы в 2021 году, сохранятся и в 2022 году.
«Ожидаемый баланс на рынке продолжает определяться эволюцией пандемии COVID-19 как ключевым фактором неопределенности, но в рамках успешных совместных действий по Декларации о кооперации (сделка ОПЕК+) продолжает оказываться тщательный и своевременный мониторинг, который обеспечивает возможность быстро отреагировать на изменения на рынке», – заключил ОПЕК.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут более чем на 1% на снижении опасений по поводу штамма коронавируса «омикрон».
В Кремле разъяснили решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Решение о выдаче сертификатов вакцинированным иностранными вакцинами – это признание антител, а не самих препаратов, однако работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител. Причем вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител. Подчеркиваю, что на Западе их обычно не меряют – это у нас более продвинутая диагностическая система – а на Западе считают, что эти антитела или нет или есть – это собственно о том, о чем Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер – прим. ВЗГЛЯД) сегодня рассказывала. Поэтому, это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».
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