МИД выступил против попыток США сорвать проведение Олимпиады в Пекин

Россия выступает против политизации проведения Олимпийских игр в любой точке мира, в том числе в Китае, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас есть принципиальная позиция: мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было. И конечно, эта позиция распространяется в отношении проведения игр в Китае. Мы считаем, что спорт должен оставаться вне политики. У нас нет сомнений, что Китай сможет на самом высоком уровне организовать проведение этого спортивного события в условиях существующих противоэпидемических ограничений», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, «мы видим, что со стороны США постоянно, на регулярной основе, по надуманным предлогам, используя предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта, предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр в тех странах, на которые США считают для себя возможным каким-то образом оказывать давление, влияние. Видимо, это те страны, которые не подчиняются командам из Вашингтона».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль негативно относится к возможному дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает вопрос о возможности дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине.