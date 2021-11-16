Украинского омбудсмена не пустили к Саакашвили

Минюст Грузии отказал омбудсмену Украины Людмиле Денисовой во встрече с экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили в Глданской тюремной больнице в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр юстиции Рати Брегадзе заявил на брифинге, что Тбилиси «не имеет юридических обязательств» допускать народного защитника Украины, к тому же «в этом нет необходимости».

По его словам, власти должны заботиться о здоровье Саакашвили, в связи с чем доступ к нему ограничен.

Также Рати Брегадзе заявил, что ранее, после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави, Денисова сделала односторонние заявления против грузинской стороны.

Находящаяся в Тбилиси Денисова сказала, что на Саакашвили оказывают «психологическое и моральное давление – не переводят в гражданскую клинику, не позволяют выключать свет ночью. Он также вынужден включать телевизор на полную громкость, чтобы не слушать крики других заключенных».

Министр юстиции сообщил также, что во избежание инсинуаций отныне ежедневно врачи будут сообщать общественности о состоянии здоровья голодающего с момента ареста 1 октября Саакашвили, осужденного на три и шесть лет лишения свободы. Он назвал ложью распространяемые оппозицией и подконтрольной ей СМИ сведения о том, что Саакашвили «пытают». О «бесчеловечном отношении» к Саакашвили говорила и Денисова.

Между тем, 16 ноября начался очередной суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы в конце сентября. Это грозит ему лишением свободы на пять лет. Он пробрался на родину на пароме из Украины в трейлере со сметаной. В последние дни против него начаты еще два процесса - о жестоком разгоне митинга оппозиции и разгроме телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года и о растратах из госбюджета на сумму более чем в 5 млн долларов. Саакашвили все обвинения отрицает и называет себя «политическим заключенным».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили жестко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу Саакашвили.