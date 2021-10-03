Пушков обвинил коллег Саакашвили в провоцировании войны России с НАТО

Сенатор Алексей Пушков назвал «полным бредом» высказывания экс-министра образования Грузии Хатии Деканоидзе о скором падении «пророссийской власти» в республике, обвинив сторонников Михаила Саакашвили в стремлении спровоцировать войну России с НАТО.

Пушков назвал заявления сторонников экс-президента Грузии странными. «Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он может с уверенностью говорить о том, что эти люди «не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией». «Не Грузии, конечно, она уже воевала в 2008-ом при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды», – добавил сенатор.

Ранее Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию.

В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева позабавила конспирологическая теория западных СМИ, объявивших Саакашвили «агентом Кремля», якобы посланным в Грузию для дестабилизации обстановки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».