Еврокомиссия захотела наказать Польшу за решение КС страны

Еврокомиссия (ЕК) отреагирует на решение Конституционного суда (КС) Польши: среди имеющихся инструментов – оспаривание решения в суде ЕС и процедура лишения финансирования, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник обсуждают ситуацию с верховенством права в Польше, передает РИА «Новости».

«Мы не позволим, чтобы наши общие ценности подвергались угрозам. Еврокомиссия будет действовать, все имеющиеся возможные опции известны: первая – это процедура нарушения, в ходе которой мы оспорим решение КС Польши. Вторая опция – это задействование условного механизма финансирования и другие финансовые механизмы. Правительство Польши должно нам объяснить, как оно собирается защитить европейские деньги», – сказала фон дер Ляйен.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Европейском парламенте, заявил, что республика не отказывается от соблюдения европейского права, но высшим законом в стране остается конституция. По его словам, право ЕС превосходит национальное право только на уровне законов, передает ТАСС.

Он отметил, что аналогичный подход ранее был утвержден конституционными судами Дании, Франции, ФРГ и других стран.

«Мы не сомневаемся в верховенстве европейского права над национальными законами во всех областях, где компетенции были переданы Евросоюзу странами-членами. Но как и суды многих других стран, польский Конституционный суд ставит вопрос, является ли верным решение о монополии суда ЕС на определение фактических границ передачи компетенций», – добавил он.

В контексте спора о верховенстве глава польского правительства отверг «язык угроз и шантажа со стороны европейских институтов» и обвинения в планах Польши выйти из ЕС.

«Польша есть и останется членом ЕС. Мое правительство – часть проевропейского большинства», – заверил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что ЕС «является великим достижением государств Европы», это, по его словам, мощный экономический, политический и социальный союз, самая сильная и самая развитая международная организация в истории.

Однако ЕС не является государством, «государства – это 22 страны-члена, это страны остаются европейским сувереном», и «эти страны определяют круг компетенций, переданных Европейскому союзу».

«В Трактатах мы передали Евросоюзу очень большой круг компетенций. Но мы не передали ему всего. Много пунктов права остается компетенцией национальных стран. Мы не сомневаемся в том, что касается верховенства европейского права над национальными законами во всех областях, где компетенции были переданы Евросоюзу странами-членами», – добавил польский премьер.

Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.

Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится бунт Польши против Евросоюза.