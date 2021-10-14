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В Крыму планируют ввести QR-коды
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На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Инфекционист раскрыл механизм распространения COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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В России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 31 299 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712, Санкт-Петербурге – 2345, Московской области – 1911.
Всего в стране выявили 7 892 980 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 937 756 человек, из них вылечились за сутки 21 670 человек.
Также за сутки зафиксировано 986 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 220 315 человек.
Накануне, 13 октября, в России выявили 28 717 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2582.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В МИД назвали фейком заявления СМИ о сделке России и Турции о Крыме и Кипре
Ряд греческих СМИ написал о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра; эти публикации являются фейком, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.
«Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки. Все это относится и к некой мифической сделке, это мифологизм. Призываю и прошу СМИ обращаться к нам, мы с удовольствием все прокомментируем», – передает ее слова ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что за подобные заявления объясняться должны сами СМИ, которые публикуют информацию, не запрашивая комментария сторон. «Необходимо было бы поинтересоваться официальной позицией Москвы, прежде чем включать соответствующие пассажи в соответсвующие статьи. Этого не происходит, хотя мы открыты и комментируем все практически в режиме онлайн», – заявила Захарова.
Она напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, территория которой никогда не была и не будет предметом торга. «Проводить аналогии между российским Крымом и так называемой Турецкой республикой Северного Кипра некорректно и небезопасно, потому что подобные инсинуации сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие и порождают негативные эмоции, в том числе к вопросу кипрского урегулирования», – сказала официальный представитель ведомства.
Позиция России кипрскому вопросу остается неизменной, в соответствии с ней на Кипре предусматривается двухзональная и двухобщинная федерация с единой международной правосубъектностью и суверенитетом. «Поддерживаем предпринимаемые генеральным секретарем ООН усилия по возобновлению межобщинного переговорного процесса», – заключила Захарова.
Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство.
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Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве
В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
«Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Италия пообещала способствовать признанию «Спутника V» в ЕС
Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза (ЕС), но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по ее признанию в европейских институтах, заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.
Стараче заявил, что Италии «было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия, мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», передает РИА «Новости».
Вместе с тем он подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании «Спутника V» в Евросоюзе.
«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», – добавил посол.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
В Италии уже заявляли о возможности признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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Пресс-секретарь президента Филиппин объяснил предложение прививать от COVID во сне
Предложение президента Филиппин Родриго Дутерте прививать во сне от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, является шуткой, сообщил пресс-секретарь лидера Гарри Роке.
«Это просто шутка», – заверил Роке, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, намерен ли Дутерте обязать филиппинцев пройти вакцинацию, пресс-секретарь пояснил, что такое решение может принять только парламент страны.
Ранее президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации. До этого Дутерте заявлял, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы.
Мурашко призвал вакцинированных медиков в возрасте вернуться на работу
В России возникла необходимость возврата пожилых медиков, ушедших на самоизоляцию из-за возраста, на работу, это связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
Министр пояснил, что его призыв обращен к привитым, на данный момент вакцинированы уже 42% людей старше 60 лет.
Он отметил, что в стране фиксируется всплеск заболеваемости, а смертность от коронавируса обновляет максимумы, число выявляемых в сутки приближается к исторически пиковым значениям.
Самым надежным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавил глава ведомства. Процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.
Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
РФПИ опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами
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Вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19. Комбинация [вакцины от] AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала отличный результат», – указано в сообщении в Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».
Разработчики опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных комбинаций вакцин, из которой следует, что для людей, привитых двухкомпонентной вакциной от AstraZeneca, лучше всего показали себя бустерные уколы в комбинациях AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех). У привитых обоими компонентами российской вакцины лучше всего себя показало сочетание «Спутника Лайт» и Moderna. При этом наихудшим вариантом, если судить по уровню иммунного ответа, оказалось сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm. Уровень антител всех трех типов после этой комбинации снизился.
Ранее проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, как только специалисты дадут ему такую рекомендацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится и, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин сделать повторную прививку от ковида.
По его словам, не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.
Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в России продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.
«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости», – ответил Песков.
Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.
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В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает облправительство.
«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить жители, записавшиеся на личные приемы.
Власти решили ограничить пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек.
В области приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
Отмечается, что ограничительные меры связаны с ростом числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.