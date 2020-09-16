Глава СВР сказал, сколько США потратили на протесты в Белоруссии

США в 2019–2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии 20 млн долларов, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил, что «Запад начал подготовку протестов задолго до выборов». Например, «только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов», передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

По его словам, на эти средства осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам», – добавил Нарышкин.

Он подчеркнул, что «по имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль».

«Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил», – указал он.

Кроме того, бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится под плотной опекой США. Это же касается «и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров и будущих руководителей «демократической Белоруссии».

Нарышкин подчеркнул, что в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти».

«Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», – отметил он.

Ранее США поддержали требования Тихановской о новых выборах в Белоруссии.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Позже она назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД