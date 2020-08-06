Опубликовано видео синхронных пусков ракет комплексами «Искандер-М»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео синхронных ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На опубликованном видео продемонстрирована подготовка экипажей комплексов «Искандер-М» к стрельбам, а также нанесение ракетного удара по объектам условного противника, передает РИА «Новости».

В ходе учения экипажи отработали нормативы по переводу оперативно-тактических ракетных комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».

В Минобороны подчеркнули, что все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, поражены с высокой точностью.

Напомним, во вторник Минобороны анонсировало массированный ракетный удар из «Искандеров» в ходе учений в Астраханской области.

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