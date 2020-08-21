В российском вузе начали готовить специалистов в сфере арктической политологии

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    В российском вузе начали готовить специалистов в сфере арктической политологии

    21 августа 2020, 19:25

    Текст: Елизавета Булкина

    Специалистов в сфере арктической политологии с 1 сентября будут готовить в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск), рассказал директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Александр Тамицкий.

    «Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики» – совершенно новая программа в рамках направления «Политические науки и регионоведение» в САФУ. В этом году у нас 18 мест», – передает его слова ТАСС.

    Программа обучения рассчитана на четыре года. Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку. Программа ориентирована на подготовку кадров, способных к экспертно-аналитической поддержке решения задач по развитию арктических территорий. По итогам обучения выпускники должны уметь готовить аналитические материалы для разработки научно-исследовательских и управленческих проектов, участвовать в оценке эффективности организационных структур.

    Кроме того, студентов будут учить работать со СМИ, готовить тексты и визуальные материалы для публичных и интерактивных мероприятий. «Это публичная политика - выпускники будут ориентированы на коллективное решение проблем, построение коммуникации между государственным, частным сектором, гражданским обществом, публичными группами. Это направлено на эффективное распределение ресурсов всех участников тех или иных процессов», – сказал Тамицкий.

    Он добавил, что на протяжении нескольких лет органы власти отмечали, что необходимы специалисты в области политических наук, которые будут знать специфику российской Арктики. «В арктическом регионе сосредоточено много достаточно крупных компаний, корпораций, которые завязаны на добыче нефти, газа, других полезных ископаемых. Требуется взаимодействие с коренным населением, это вопросы налаживания диалога с учетом определенных экологических рисков. Арктика в этом плане уникальный регион, ни в одной точке России, да и мира, нет, к примеру, таких рисков, которые может нести хозяйственная деятельность человека», – пояснил Тамицкий.

    Также студентам предстоит научится разбираться в арктической геополитике. Студенты будут изучать историю и современные международные политические процессы в Арктике, демографические и миграционные процессы в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), международные региональные связи арктических субъектов России, взаимодействие бизнеса и власти в регионе.

    Работать после окончания учебы выпускники смогут в органах государственной власти, на предприятиях и в общественных организациях в качестве экспертов-аналитиков, которые помогают налаживать контакты между всеми этими структурами.

    Ранее в МИД России пообещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.


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