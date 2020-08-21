В российском вузе начали готовить специалистов в сфере арктической политологии

Специалистов в сфере арктической политологии с 1 сентября будут готовить в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск), рассказал директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Александр Тамицкий.

«Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики» – совершенно новая программа в рамках направления «Политические науки и регионоведение» в САФУ. В этом году у нас 18 мест», – передает его слова ТАСС.

Программа обучения рассчитана на четыре года. Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку. Программа ориентирована на подготовку кадров, способных к экспертно-аналитической поддержке решения задач по развитию арктических территорий. По итогам обучения выпускники должны уметь готовить аналитические материалы для разработки научно-исследовательских и управленческих проектов, участвовать в оценке эффективности организационных структур.

Кроме того, студентов будут учить работать со СМИ, готовить тексты и визуальные материалы для публичных и интерактивных мероприятий. «Это публичная политика - выпускники будут ориентированы на коллективное решение проблем, построение коммуникации между государственным, частным сектором, гражданским обществом, публичными группами. Это направлено на эффективное распределение ресурсов всех участников тех или иных процессов», – сказал Тамицкий.

Он добавил, что на протяжении нескольких лет органы власти отмечали, что необходимы специалисты в области политических наук, которые будут знать специфику российской Арктики. «В арктическом регионе сосредоточено много достаточно крупных компаний, корпораций, которые завязаны на добыче нефти, газа, других полезных ископаемых. Требуется взаимодействие с коренным населением, это вопросы налаживания диалога с учетом определенных экологических рисков. Арктика в этом плане уникальный регион, ни в одной точке России, да и мира, нет, к примеру, таких рисков, которые может нести хозяйственная деятельность человека», – пояснил Тамицкий.

Также студентам предстоит научится разбираться в арктической геополитике. Студенты будут изучать историю и современные международные политические процессы в Арктике, демографические и миграционные процессы в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), международные региональные связи арктических субъектов России, взаимодействие бизнеса и власти в регионе.

Работать после окончания учебы выпускники смогут в органах государственной власти, на предприятиях и в общественных организациях в качестве экспертов-аналитиков, которые помогают налаживать контакты между всеми этими структурами.

Ранее в МИД России пообещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.