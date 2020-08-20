Патриарх Кирилл предложил ограничить доступ туристам на Соловки

Патриарх Кирилл призвал российские власти ограничить посещение туристами Соловецкого архипелага и создать режим, который не был бы опасен «для экологии этого замечательного места».

Патриарх отметил, что за год с момента его последнего визита на Соловках была реконструирована взлетно-посадочная полоса, на которую «не будет особой нагрузки», влияющей на экологию и духовную жизнь. Однако рядом с ней была построена парковка для самолетов, передает «Интерфакс».

«Огромный паркинг, который был построен – это, на мой взгляд, излишне», – сказал патриарх.

«Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте», – сказал патриарх на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.

Патриарх считает, что если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, плохо отразится как на «физической экологии, природе», так и на «духовной экологии, культуре». Он подчеркнул, что Соловки, могут превратиться «в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся».

По словам патриарха Кирилла, нужен такой режим, который не был бы опасен «для экологии (с большой буквы) этого замечательного места». Зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, «является большим испытанием для братии».

В 2015 году эксперты ЮНЕСКО потребовали от Министерства культуры России остановить строительство музейного комплекса на территории Соловецкого архипелага, начавшееся в 2014 году в 220 метрах от Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

В 2014 году министерство культуры России выделило 800 млн рублей на проведение реставрационных работ на Соловецких островах, а также совместно с экспертным сообществом разработало концепцию сохранения культурного наследия Соловецкого архипелага.