Во Франции высмеяли ожидающую нападения России Украину

Взгляд
9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
Разделы

Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 170 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Сербы взбунтовались

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

      Перейти а раздел…

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США
              В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналистыЭксперт объяснил смысл внесения изменений в водительское удостоверениеСША пообещали новые меры против Китая за «аннексию» ГонконгаВенесуэла заявила о ликвидации американского самолета
              Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»Прага захотела нормализовать отношения с МосквойУ России стали искать защиты от амбиций КитаяЛитва запретила вещание телеканалов RT
              Названы сроки поставок российско-китайского самолетаПодтверждена секретность переданных Сафроновым сведенийУкраине напомнили ее отказ платить достойную компенсацию погибшим россиянамМатвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора

              Главная тема


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              контактная группа


              Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

              «это недопустимо»


              Небензя резко ответил на «инсинуации» о присутствии российских военных в Ливии

              суд в амстердаме


              Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

              Видео

              русский менталитет


              Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              права секс-меньшинств


              Алексей Алешковский: Гомосексуализм как высшая стадия империализма

              дело журналиста


              Виктор Сокирко: Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

              выборы президента США


              Геворг Мирзаян: Черный лебедь и Белый дом

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Во Франции высмеяли ожидающую нападения России Украину

              9 июля 2020, 08:14

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Журналист французского издания AgoraVOX Кристель Неан высмеяла высказывания официальных лиц Украины по поводу «нападения» России.

              Неан напомнила, что в конце июня 2020 года министр иностранных дел Украины Василий Бондар заявил, что Россия может напасть на Украину во время осенних учений «Кавказ – 2020» из-за «потенциально провальных результатов голосования по изменениям Конституции» и нехватки воды в Крыму. Кроме того, главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к российскому вторжению с юга в Херсоне и, следовательно, к крупномасштабному конфликту с Россией.

              «Я даже не буду останавливаться на бредовом определении России как империи. Некоторые люди застряли в советских временах и не в силах понять, что современная Россия – не СССР. У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад», – пишет по этому поводу Неан, передает ИноСМИ со ссылкой на AgoraVox.

              По ее словам, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны. «Журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, официальные лица без конца кричат о несуществующем российском вторжении, а кто-то путает РФ с империей – все это представляет собой обширный материал для научных изысканий», – написала она.

              Неан добавила, что после бредовых заявлений главы МИДа Украины, Россия уже приняла меры для решения проблемы водоснабжения Крыма, в частности занялась бурением артезианских скважин и строительством водоканалов в Симферополь и другие нуждавшиеся в этом регионы полуострова, поэтому у нее нет необходимости вторгаться на Украину, чтобы открыть канал.

              «Сейчас, когда я пишу эти строки, на дворе уже вечер 7 июля, и я могу заверить, что Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и что в отличие от ряда западных коллег российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах. В конечном итоге никакого вторжения не будет», – добавила она.

              Кроме того, отмечает Неан, заявления министра иностранных дел Украины были опровергнуты бывшим замглавы администрации президента, а словам Неижпапы противоречил никто иной как Сергей Наев, командующий Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, который подчеркнул отсутствие угрозы российского вторжения.

              «В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал он, подчеркнув точно такое же отсутствие угрозы со стороны неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

              Ранее командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – заявил Неижпапа. Он также заявил, что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.

              Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.

              Москва неоднократно опровергала заявления Киева о готовящемся либо уже начавшемся «открытом вторжении» России. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............