ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России

ФСБ задержала участников преступной группировки, организовавшей поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России, всего изъято 55 кг наркотических средств, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Установлены активные члены преступной группы – граждане России», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В Московской и Ярославской областях задержаны три наркокурьера, перевозивших в тайниках автомобиля из Ленинградской области не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тыс. таблеток.

«Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае», – сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Они заключены под стражу.

Напомним, в феврале ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.