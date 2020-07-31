Ольга Дроздова не поверила в уход Гармаша из «Современника»

Актриса «Современника» Ольга Дроздова назвала фейком сообщения об уходе из театра актера Сергея Гармаша.

«Это удивительно как минимум. Я думаю, что это фейк. Сергей Леонидович не может уйти из театра «Современник». Не верьте», – заявила «Ридусу» артистка.

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

Другой актер «Современника», сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов, также комментировал эту ситуацию.