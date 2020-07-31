Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

Актер театра «Современник», сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова Никита Ефремов прокомментировал уход Сергея Гармаша из труппы.

«Это его выбор, о своих причинах этого ухода он сообщил в письме. Чего комментировать, когда все человек сам сказал. У любого человека есть право на свой взгляд на ситуацию. У меня он другой, у Сергей Леонидовича он такой. Я уважаю его решение, уважаю его выбор», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. По его словам, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».

В комментарии телеканалу «Звезда» представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

«Он – артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться», – пояснил Будрин.

При этом представитель актера добавил, что Гармаш не сможет без театра, так как это – его жизнь.