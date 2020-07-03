Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

Повышенный уровень радионуклидов в воздухе, который зафиксировали ряд североевропейских стран, говорит о том, что в точке, откуда произошел выброс, концентрации были опасны, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что скорее всего повышенный уровень радиации над Северной Европой, который ранее зафиксировали ряд стран, связан с работами на ядерном реакторе. При этом пока неизвестно, где именно произошли выбросы радиоактивных веществ. В Европе были слухи, что причиной стал пожар на одной из российских АЭС, но официальные лица их опровергают.

«У нас есть факты, что над Хельсинки, Стокгольмом и Эстонией в воздухе были обнаружены и измерены радионуклиды. Они искусственного происхождения и образуются в ядерных реакторах, на атомных станциях любого типа: АЭС, исследовательских реакторах, реакторах атомных ледоколов и подводных лодок. Концентрации, зафиксированные над Скандинавией, небольшие, но проблема состоит в том, что в точке, откуда произошел выброс, вполне вероятно, концентрации были опасны. Вторая версия – происшествие при каких-то манипуляциях с отработавшим ядерным топливом», – говорит Ожаровский.

При нормальной эксплуатации реактор герметичен, изолирован от окружающей среды, но данная история показывает, что все эти «барьеры» оказались бесполезными и радионуклиды вышли за пределы, да еще и на такие большие расстояния, продолжает эксперт.

«Этим заявлением, на мой взгляд, МАГАТЭ показывает свою беспомощность, потому что они сами ничего не знают. Все страны им доложили, что на их станциях ничего не происходило. На этом обычно все и заканчивается», – рассказывает Ожаровский.

Эксперт напоминает о похожей ситуации, когда в 2017 году в атмосфере над несколькими станциями Европы фиксировалось наличие изотопов рутения-106, но никто в этом так и не признался. Не исключено, что на этот раз «не признается» одна из европейских станций, но эксперт считает такой расклад маловероятным.

«Как раз сейчас происходит ремонт, перегрузка топлива Кольской станции. Под подозрением также Ленинградская АЭС. Стоит отметить, что атомным станциям разрешено выбрасывать изотопы в атмосферу, поэтому не исключено, что это была своего рода юридическая игра – то есть выброс был, но он остался в пределах нормы. А на то, что он был разовый и концентрированный, не стали обращать внимания», – полагает Ожаровский.

Эксперт объясняет, что под «нормой» выброса подразумевается объем, который станция может осуществить за год. Если же такое количество было выброшено за час, то это остается в рамках закона, но уже не является безопасным.

«Также под подозрением два исследовательских института в Гатчине, под Петербургом. На них раньше уже были инциденты. Но эти реакторы на то и исследовательские, чтобы на них проводились различные манипуляции, в ходе которых может что-то пойти не так, что как раз приведет к утечкам», – полагает Ожаровский.

Базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, по мнению эксперта, скорее всего к этой истории не причастны, так как находятся слишком далеко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности, и никаких оповещений об аварийных или иных угрожающих ситуациях не поступало.