Американские полицейские атаковали российских журналистов в Портленде

Американские полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде.

Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей, передает РИА «Новости».

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, повалили на землю, отобрали камеру и разбили ее об асфальт.

Его коллега Юлия Ольховская снимала эту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивого газа, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.

При этом и Архипов, и Ольховская были с бейджами с надписью «Пресса».

Отметим, что это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты: 31 мая корреспондент РИА «Новости» Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции – ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.

Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Протестующие подожгли здание ассоциации полиции в Портленде, 9 июля в Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов.