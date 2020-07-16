Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

МИД Азербайджана мог бы действовать более эффективно, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что азербайджанская дипломатия «должна быть наступательной, а не пассивной и оборонительной». Алиев считает, что дипломаты не должны «воздерживаться от высказываний, чтобы кому-то понравиться», передает ТАСС.

Алиев напомнил, что не раз указывал в МИД и посольствах, какие шаги требуются в связи с карабахским конфликтом, как взаимодействовать с иностранной прессой и отвечать на обвинения в адрес Азербайджана.

«Но разве мы видим, что эти указания выполняются? Во многих случаях нет» – заявил он, упрекнув дипломатов в том, что они «не могут идти в ногу с успешным развитием страны».

По его мнению дипломатия Азербайджана «порой занимается бессмысленными делами, бессмысленными переговорами».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, а также о позиции Москвы в отношении этого конфликта.