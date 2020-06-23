«Аэрофлот» рассказал об условиях перевозки травмированной собаки

Получившая ранение в ходе полета на рейсе «Аэрофлота» собака находилась в закрепленной клетке, которая перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло получить травму самостоятельно, сообщил представитель перевозчика Михаил Демин.

Дочь пассажирки сообщила в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь на рейсе «Аэрофлота» получила окровавленную клетку с собакой, у питомца были травмы на морде, деснах и зубах.

«Мы отследили все движение клетки, она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа», – сказал представитель «Аэрофлота», передает РИА «Новости».

«Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете. Перелет – всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств», – заключил Демин.

В начале мая житель Подмосковья напал с ножом на двух полицейских из-за сделанного замечания по выгулу собаки.