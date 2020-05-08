Эксперт: Сервис Zoom теперь будет под контролем Пентагона

В руководстве практически всех крупных компаний США есть человек от спецслужб или оборонки, ведь эти компании считаются стратегическим оружием. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя назначение бывшего советника президента США по национальной безопасности, генерала Макмастера в совет директоров Zoom.

«Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal была основана Питером Тилем, кадровым разведчиком, который потом ушел и создал Palantir – главную систему слежки. А Эрик Шмидт, долгие годы занимавший пост гендиректора Google, был советником президента по технологиям, а потом – чуть ли не главой совета по технологиям в Пентагоне. То есть он заседал во всех ключевых комитетах и ведомствах по информационной безопасности и по информационным технологиям. И он тоже кадровый разведчик», – рассказал гендиректор компании «Ашманов и партнеры», эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

«Если провести расследование, сколько ведущим компаниям прислано кураторов из разведки или оборонки США, то мы просто поразимся», – уверен эксперт.

Например, Twitter, по словам Ашманова, – социальная сеть убыточная, однако он продолжает работать, поскольку курируется разведкой США. «В него просто время от времени заносят новую инвестицию. Ему помогают, потому что он решает очень важную геополитическую задачу. С его помощью можно организовывать быстрые события по всему миру», – заметил эксперт.

«Сейчас Zoom стал приобретать такой же статус. Этот сервис очень удачно попал в коронавирусную изоляцию. В отличие от других мессенджеров, разработчики сделали несколько очень правильных вещей – низкий порог входа и хорошая работа на плохих каналах. В итоге – скачок аудитории порядка на три. И вот послали человека разобраться, посмотреть, курировать», – отметил Ашманов.

Из-за связи сервиса с Пентагоном, пользователям Zoom лучше переходить на другие приложения, советует эксперт. Впрочем, Ашманов сам признает, что многие пользователи все равно продолжат использовать его по инерции.

Напомним, бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер включен в совет директоров компании Zoom Video Communications. Об этом говорится в заявлении данной фирмы, оператора сервиса видеоконференций Zoom, сообщил ранее ТАСС. Популярность этого видеосервиса в мире значительно выросла на фоне пандемии и перехода многих людей на удаленную работу.