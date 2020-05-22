В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»

Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.

Он отмечает, что проблема со сбором урожая клубники существует давно, так как в Эстонии не хватает рабочих рук. Многие фермеры утверждают, что без привлечения иностранных сезонных рабочих большую часть клубники не смогут собрать.

«Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных, и их число растет», – написал Пыллуаас в Facebook, передает РИА «Новости».

Спикер добавил, что шум вокруг рабочих из Украины должны признать, «что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло».

«Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы – европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы», – заявил Пыллуаас.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Март Хельме заявил, что он против разрешения гражданам Украины приезжать в страну для сбора клубники.

Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами.