Сына главы «Лукойла» признали богатейшим наследником по версии Forbes

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф в пятый раз подряд признан самым богатым наследником по версии журнала Forbes.

Журнал Forbes публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в пятый раз. Юсуф Алекперов занимал первое место все эти годы.

Для создания рейтинга состояние миллиардера делится на всех его признанных детей. В списке представлено 20 семей, где в этом году на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов, общее количество детей в этих семьях – 51.

Самым богатым наследником (18 млрд долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (по 10,1 млрд долларов на каждого), на третьем месте – сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9 млрд долларов).

У одного из участников – совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Михаила Фридмана – в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей, а в связи с этим более низкое место в рейтинге – в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на 3,8 млрд долларов, в этом же году на каждого приходится по 2,8 млрд.

В рейтинге по сравнению с минувшим годом появились пять новых участников из двух семей – сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.

Им уступили место дети главы Альфа-банка Петра Авена, которых в этом году стало больше. Еще одно место уступил сын основного владельца «Трубной металлургической компании» и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.

По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 млрд, а их совокупное состояние составляло 439 млрд долларов. Если всю эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,56 млрд долларов, отмечает издание.

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