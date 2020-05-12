Доллар опустился ниже 73 рублей

Курс доллара впервые с 30 апреля опустился ниже 73 рублей. В ходе валютных торгов Московской биржи доллар снизился на 0,6% до 72,98 рублей.

Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи по состоянию на 16.16 мск.

Утром 12 мая курс доллара расчетами «завтра» снижался на 3 копейки – до 73,39 рубля, курс евро опустился на 18 копеек, составив 79,41 рубля.



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