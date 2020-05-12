Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 3 копейки – до 73,39 рубля, курс евро опустился на 18 копеек, составив 79,41 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 30,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».