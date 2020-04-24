В Крыму отреагировали на блокирование Киевом в ООН резолюции по ослаблению санкций

Блокирование Украиной резолюции в ООН, направленной на ослабление санкций в период пандемии, является проявлением дремучего анахронизма, заявил зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Позиция Киева – позиция твердолобого украинского национализма, которая не вписывается в логику здравого смысла. Мы-то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм. Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев», – цитирует РИА «Новости» Форманчука.

Он уточнил, если не объединить усилия международного сообщества, то человечество будет только от этого проигрывать.

По мнению Форманчука, Украина не меняет своего отношения к России, а переносит его на сферу борьбы с пандемией.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заблокировала очередную резолюцию России в ООН, направленную на ослабление санкций.

Отметим, что еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».