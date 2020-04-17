Историк моды Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке

Историк моды и телеведущий Александр Васильев, госпитализированный в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, рассказал о своем лечении и результате тестов на коронавирус.

На своей странице в Instagram Васильев сообщил, что назначенное ему лечение «обладает несколько дурманящими свойствами». «Мне все время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию», – поделился историк моды.

При этом, написал он со ссылкой на врачей, это «абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне».

Васильев добавил, что у него пропал аппетит, и выразил уверенность, что за время лечения «сбросит несколько лишних килограммов».

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным», – добавил Васильев.

12 апреля стало известно, что Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке.

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