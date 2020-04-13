Собянин заявил о снижении случаев госпитализации в тяжелой форме в Москве

В Москве снижается число случаев госпитализации, более эффективными стали тест-системы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Татьяна Алексеевна (Голикова) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз. В то же время мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Он добавил, что занимающиеся тестированием специалисты стали делать более эффективные выводы, стало меньше брака, а число выявляемых больных – больше.

Собянин также сообщил, что принято решение удвоить число региональных коек на фоне ситуации с коронавирусом – это еще 30 тыс. коек. Он выразил уверенность, что Москва в ближайшие дни будет обеспечена нормальным больничным фондом.

«Принято мною решение дополнительно еще удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы. Это огромные объемы, Владимир Владимирович. В целом будет, если всю эту группировку взять, будет около 30 тыс. коек. Это огромный объем, но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом», – сказал Собянин.

По его словам, в систему борьбы с коронавирусом в Москве включились 4,5 тыс. студентов вузов и колледжей.

За последние сутки в России подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число заболевших в Москве – 1 тыс. 355, и в Подмосковье – 495 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.