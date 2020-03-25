СК проверит сообщения о блокировке реанимобиля с ребенком в Ярославле

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25 марта, среда | Последнее обновление — 20:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин предложил закрыть кафе и рестораны на выходной неделе
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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике
В мире растет запрос на защиту и крепкую власть
Зачем Россия помогает Италии
Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Нам нужен новый НЭП и прежний Путин
Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
Главный бренд России – это армия
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Негры на службе Ходорковского
Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
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