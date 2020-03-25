СК проверит сообщения о блокировке реанимобиля с ребенком в Ярославле

Ярославские следователи инициировали проверку после сообщений в СМИ о том, что мужчина заблокировал проезд транспортировавшего ребенка автомобиля скорой помощи.

В СМИ опубликовали видеозапись, на которой мужчина на иномарке не пропустил автомобиль скорой помощи, который экстренно транспортировал ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 24 марта во дворе одного из домов по улице Звездной Ярославля.

«Водитель длительное время отказывался выполнить требование медицинских работников об отгоне автомобиля и освобождении дороги. По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Также ситуацией заинтересовались в региональном УГИБДД, владельцу машины грозит штраф до 40 тыс. рублей за препятствование работы медиков, передают «Вести».