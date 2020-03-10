Названы последствия для россиян от роста курса доллара

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как отразится на жизни россиян рост курса валют по отношению к рублю на фоне обвала нефтяных котировок.

Специалист в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что отсутствие соглашения с ОПЕК является основным фактором, который привел к сложившейся ситуации. «Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», – добавил Юденков.

По его словам, ослабление национальной валюты по отношению к доллару и евро отразится на жизни россиян. В первую очередь это коснется зарубежных поездок.

«Второе – цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием», – отметил Юденков.

«Понять, насколько поднимутся цены, элементарно – смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание. Конечно, здесь будет место некоторой задержки, но это неизбежно», – добавил эксперт.

При этом специалист считает, что радикального подорожания товаров первой необходимости, в том числе молока, зерна, яиц и ряда бытовых товаров, не ожидается.

Между тем стоимость нефти марки Brent в ходе торгов во вторник, 10 марта, росла более чем на 6% – до 35,69 доллара за баррель.

Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник, 10 марта, открытие торгов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД