США провели воздушную разведку у российских баз в Сирии

Самолеты-разведчики ВМС США совершили полеты вблизи расположенных на побережье Сирии российских баз, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II приближались к базе Хмеймим и порту Тартус на расстояние 35–45 км, передает РЕН ТВ.

Напомним, США заявили, что готовы принять решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые поддерживают Дамаск.

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