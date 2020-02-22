Враги Хафтара захотели получить базу США в Ливии для противодействия России

Глава МВД в так называемом правительстве национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил, что база США в стране позволит «удерживать на расстоянии» Россию.

Башага отметил важность Ливии в Средиземноморье, так как ливийские «нефтяные богатства, простирающееся на 1,9 тыс. километров побережье, порты делают ее в глазах России воротами в Африку», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Глава МВД сказал, что в том случае, если «США попросят о базе», ПНС «не возражало бы». Он считает, что база США помогла бы в «борьбе с терроризмом, организованной преступностью», а также способствовала бы «удерживанию на расстоянии других стран, которые вмешиваются».

Башага заявил, что в Триполи «не до конца понимают» американские планы «по передислокации» в Африке. Он выразил надежду, что США будут «учитывать Ливию, чтобы не оставить пространство для маневра России».

Министр считает, что «россияне в Ливии не только ради Хафтара», у Москвы «большая стратегия в Ливии и в Африке».

Напомним, ПНС Фаиза Сараджа борется за власть в Ливии с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. Россия и Европа пытаются перевести их военное противостояние в переговорный процесс. Россия давно уже помогает Хафтару, поддерживая при этом и отношения с ПНС.

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