Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Руководитель Роснефти Игорь Сечин доложил главе российского государства Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что Собчак был нужен России и соответствовал духу эпохи.

Напомним, Лукашенко выразил намерение сотрудничать с «Роснефтью».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Лукашенко так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть.

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